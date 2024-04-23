Apple разрабатывает собственную LLM для локальной работы на устройствах с iOS 18.

Apple в июне на WWDC24 представит функции искусственного интеллекта на устройствах с iOS 18, о чём сообщил известный журналист Марк Гурман из Bloomberg.

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Сообщается, что Apple разрабатывает собственную большую языковую модель (LLM) для функций искусственного интеллекта на устройствах, поддерживающих iOS 18. Основное преимущество LLM заключается в том, что функции ИИ выполняются полностью локально на устройстве. Благодаря этому функции искусственного интеллекта на устройстве обеспечат более быстрое время отклика и повышенную конфиденциальность по сравнению с облачными решениями. Эти функции также могут работать без подключения к интернету.

Локальные LLM хоть и имеют свои преимущества, они также имеют некоторые недостатки. Самый большой из них заключается в том, что они не могут конкурировать с облачными LLM, такими как ChatGPT и Gemini. Им будет сложно предоставить самую свежую информацию, а также они будут ограничены в объёме и типе данных, которые могут быть обработаны.

В дальнейшем Apple может сотрудничать с другими компаниями для создания облачных моделей искусственного интеллекта, и одно из таких объединений может произойти с Google. Ранее Гурман заявлял, что Apple заинтересована в Gemini AI на своих устройствах.