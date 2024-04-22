Включив две эти функции в One UI 6.1, вы можете улучшить автономность вашего устройства Galaxy.

Samsung представила две функции в обновлении One UI 6.1, которые предназначены для значительного продления времени автономной работы вашего устройства Galaxy. Если вы пользуетесь устройством Galaxy под управлением One UI 6.1, проверьте эти 2 функции, которые должны сэкономить заряд батареи и продлить срок его службы.

Защита аккумулятора

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Функция защиты батареи регулирует энергопотребление во время зарядки устройства, тем самым снижая нагрузку на аккумулятор и сохраняя его ёмкость с течением времени.

Вы можете активировать эту функцию, перейдя в приложение «Настройки», выбрав опцию «Батарея» и включив функцию «Защита аккумулятора». Эта мера является простым, но эффективным способом поддержания работоспособности батареи.

Обработка только на устройстве

С выходом серии Galaxy S24 были представлены новые функции искусственного интеллекта, которые с обновлением One UI 6.1 появились и на прошлых флагманах Galaxy.

Пользователи таких смартфонов, как Galaxy S23, S22 и остальных устройств Samsung, столкнулись с повышенным расходом заряда батареи после обновления. Опция «Обработка только на устройстве» позволяет вам пользоваться преимуществами ИИ, экономя при этом заряд для других задач.

Чтобы включить эту функцию, перейдите в Настройки >> Дополнительные функции >> AI-функции >> включите опцию «Обработка только на устройстве».

Активировав эти функции, вы можете быть уверены, что ваше устройство Samsung будет работать в течение длительного времени без необходимости частой подзарядки.