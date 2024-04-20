Цена и дата выхода умных часов Huawei Watch Fit 3 ещё неизвестны.

Apple является лидером рынка в сегменте умных часов. Умные часы технологического гиганта из Купертино на протяжении 10 лет неизменно сохраняют один и тот же дизайн. В то время как другие производители пытаются отличить свою продукцию от конкурентов, Huawei буквально скопировала у Apple их фирменный дизайн.

Судя по изображениям, которыми поделился Роланд Квандт (Roland Quandt), Huawei Watch Fit 3 выглядят практически так же, как Apple Watch. Часы имеют квадратный циферблат с закругленными углами, а вращающаяся цифровая заводная головка в правом верхнем углу и еще одна физическая кнопка внизу буквально имитируют дизайн Apple Watch. Кроме того, устройство оснащено ремешком без традиционных ушек. Все эти конструктивные особенности делают Huawei Watch Fit 3 похожими на Apple Watch любого поколения. Найдите 10 отличий:

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Huwei Watch Fit 3

Apple Watch Series 9

Единственная заметная разница между Huawei Watch Fit 3 и часов от Apple — это то, что у первых немного более толстые рамки экрана и другая металлическая рамка. Однако это можно заметить только при внимательном осмотре.

Цена и дата выхода Huawei Watch Fit 3 ещё неизвестны. Мы можем ожидать их анонса в ближайшие недели.