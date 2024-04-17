Новая функция чатов WhatsApp упрощает процесс навигации по сообщениям, делая его быстрым и легким.

Разработчики WhatsApp представили новую функцию под названием «Фильтры чата», призванную улучшить взаимодействие с пользователем.

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Эта функция упрощает процесс навигации по сообщениям, делая его быстрым и легким. С увеличением объема сообщений в WhatsApp становится важным возможность быстрого доступа к ним.

Функция «Фильтры чата» в WhatsApp помогает пользователям лучше организовывать свои чаты и сосредоточиться на самых важных разговорах. Нажимая на эти фильтры в верхней части списка чатов, пользователи могут легко сортировать свои сообщения. Предлагает три удобных варианта:

Все: этот фильтр показывает каждое сообщение или, можно сказать, просмотр всех сообщений по умолчанию.

Непрочитанное: этот фильтр выделяет разговоры, требующие внимания, отображая как отмеченные непрочитанные, так и новые сообщения.

Группы: Содержит все групповые беседы, включая подгруппы сообщества, в одном месте.

Внедрение этого обновления уже началось и будет доступно всем пользователям в ближайшие недели.