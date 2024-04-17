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va_it
В приложении WhatsApp появится три фильтра для чатов
Новая функция чатов WhatsApp упрощает процесс навигации по сообщениям, делая его быстрым и легким.

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Разработчики WhatsApp представили новую функцию под названием «Фильтры чата», призванную улучшить взаимодействие с пользователем.

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Эта функция упрощает процесс навигации по сообщениям, делая его быстрым и легким. С увеличением объема сообщений в WhatsApp становится важным возможность быстрого доступа к ним.

Функция «Фильтры чата» в WhatsApp помогает пользователям лучше организовывать свои чаты и сосредоточиться на самых важных разговорах. Нажимая на эти фильтры в верхней части списка чатов, пользователи могут легко сортировать свои сообщения. Предлагает три удобных варианта:

Все: этот фильтр показывает каждое сообщение или, можно сказать, просмотр всех сообщений по умолчанию.

Непрочитанное: этот фильтр выделяет разговоры, требующие внимания, отображая как отмеченные непрочитанные, так и новые сообщения.

Группы: Содержит все групповые беседы, включая подгруппы сообщества, в одном месте.

Внедрение этого обновления уже началось и будет доступно всем пользователям в ближайшие недели.

#обновление #whatsapp #мессенджер
Источник: blog.whatsapp.com
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Фильтры WhatsApp позволят больше не пропускать сообщения
Широко внедряются фильтры чата WhatsApp
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И всегда так было? 😅 Опять же в первой части статьи АгроШколяра в некоторых играх огромный отрыв от их результатов, скорей всего они приводили тесты рефа с 350 Ватт.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Red Red
18:40
вот на слух плохо воспринимается, можно с замерами....как ты выразился в равных условиях.... я вот вижу автор сделал работу, а ты губами по известному месту водишь....
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Pandas
18:38
4090 часто ест меньше 450+, особенно в выше приведенных играх. При этом выдавая производительность сильно выше в большинстве игр. Критика описана вполне конкретно и понятно.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Pandas
18:36
Какой «реф»? У них aorus 7900xtx в тестах. Ты как обычно пальцем в небо.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Vorvort
18:35
Баланс сместился из - за охеревшей Интел, которая много лет продавала одно и то же за оверпрайс (и сейчас так же делает, сравни 12900К, 13900К, 14900К). Пользователям это настолько надоело, что они ст...
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Red Red
18:34
Уговорил твой пост с тестами, обязуемся просмотреть его с лупой.
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Vorvort
18:30
У gameGPU тестируют задушенный реф AMD против нерефов 4080, 4090. 😂
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Red Red
18:27
Шеша а ты почему тут, у тебя уже баня сгореть должна была(два часа назад все видели как ты ее последним стулом растапливал... Или у тебя в бане дыры что топить надо часов 5), или ты должен был в усмер...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
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