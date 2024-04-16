Новый ИИ-сервис от Яндекса объединяет технологии поиска и больших генеративных моделей.

Яндекс запустила новый сервис под названием «Нейро», объединяющий технологии искусственного интеллекта (ИИ), поиска и больших генеративных моделей. Согласно пресс-службе компании, данный сервис способен отвечать на сложные запросы пользователей, используя информацию из различных источников в интернете.

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Основной идеей сервиса «Нейро» является комбинация поисковых функций и генеративных моделей. Пользователь может задать любой вопрос, а Нейро проанализирует и выберет необходимые источники в результатах поиска, чтобы предоставить ответ. Яндекс отмечает, что данная технология позволяет отвечать на вопросы, для которых обычно требуется изучение нескольких интернет-источников.

Кроме того, пользователь имеет возможность взаимодействовать с сервисом «Нейро» через дополнительные вопросы или уточнения в режиме диалога. Отправлять запросы можно на естественном языке общения, без необходимости использовать специфические формулировки.

Главная особенность алгоритма «Нейро» заключается в том, что он использует факты, получая информацию прямо из интернета, а не из памяти модели. Таким образом, ответы сервиса содержат свежую и актуальную информацию, даже если она была опубликована всего несколько часов назад. Кроме того, сервис всегда предоставляет ссылки на соответствующие веб-страницы, откуда была получена информация.

В настоящее время пользователи могут использовать сервис «Нейро» через приложение «Яндекс с Алисой» и «Яндекс Браузер». Для этого потребуется авторизация с учетной записью «Яндекса» и переключение соответствующего режима в поисковой строке.