Публичная бета-версия Android 15 доступна пользователям Pixel 6 и новее.

Google выпустила первую публичную бета-версию операционной системы Android 15 для пользователей смартфонов Pixel 6 и новее. Компания подготовила множество новых функций, которые ожидаются с выпуском Android 15.

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Архивирование приложений вместо удаления

Android 15 теперь позволяет архивировать приложение вместо полного удаления его из системы. Этот процесс сохранит все важные данные из приложения, а удалит он только ту информацию, которую можно повторно загрузить из облака.

Это поможет пользователям сэкономить место на своих устройствах Android. Если необходимо временно удалить приложение, его архивирование будет гораздо лучшим вариантом, поскольку это сэкономит время и ресурсы для повторной настройки приложения после новой переустановки.

Более плавные платежи NFC

Google заявляет, что Android 15 улучшит функцию оплаты одним касанием с использованием NFC. Android 15 оптимизирован для более плавных и надежных платежей NFC с использованием режима наблюдения. Разработчики приложений могут использовать это для ускорения процесса оплаты.

Оптимизация системы и другие изменения





Android 15 также улучшает стабильность и безопасность системы. Эта версия обеспечивает дополнительную защиту, предотвращающую активацию вредоносных приложений на переднем плане. Это также улучшает функции сквозного шифрования в системе.

Android 15 будет поддерживать выравнивание между символами, что полезно для таких языков, как японский, китайский и т. д. Оно улучшает расстояние между символами латинского алфавита при преобразовании или переводе текста с нелатинских языков.

Полная поддержка приложений

Эта функция поможет приложениям использовать все пространство экрана, не теряя при этом никакой области рядом с навигацией или строкой состояния. Ранее этот параметр был доступен разработчикам приложений в качестве опции для реализации в своих приложениях. Android 15 теперь попытается применить этот параметр по умолчанию.

Учитывая широкий спектр Android-смартфонов с различными соотношениями сторон и размерами экрана, поддержка приложений Edge-to-Edge поможет обеспечить единообразие приложений на всех устройствах и использовать весь экран для наилучшего визуального восприятия.

Поддержка дисплеев Брайля

Android 15 будет иметь встроенную поддержку внешних дисплеев Брайля, использующих стандарт HID через USB и Bluetooth. Это поможет людям с нарушениями зрения легко подключать свои дисплеи Брайля к устройствам Android и использовать сервисы Google Talkback.

Дата выхода стабильной версии Android 15





Google ещё не раскрыла точную дату выпуска стабильной версии Android 15. Согласно официальному графику, опубликованному компанией, Android 15 останется на стадии бета-тестирования до мая 2024 года, а затем Google выпустит обновления стабильности платформы в июне-июле. Можно предположить, что выпуск стабильной версии Android 15 состоится в августе 2024 года.