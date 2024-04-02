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Xiaomi разрабатывает свой новый складной смартфон под названием Mix Flip. До выпуска смартфона, судя по всему, осталось ждать недолго, и портал AndroidHeadlines раскрыл такие важные характеристики смартфона, как сенсоры камер и разрешение экрана.
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По словам источника, Mix Flip получит 50-мегапиксельный Light Hunter 800, который также стоит в Redmi K70 Pro. Кроме того, смартфон получит вторую камеру с 1/2,8 дюймовым сенсором Omnivision OV60A на 60 МП с двукратным оптическим зумом. Для фронтальной камеры может использоваться датчик OV32B на 32 МП. Источник также сообщает, что Xiaomi Mix Flip получит дисплей с разрешением 1,5K. Ранее ходили слухи о том, что смартфон будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.
Утечка показывает, что Mix Flip выйдет где-то позже в мае или июне в этом году, поскольку он имеет номера моделей «2405CPX3DG/2405CPX3DC», где число «2405» в начале указывает на май 2024 года. Конечно, Xiaomi ещё не делала никаких официальных объявлений касательно нового складного смартфона Mix Flip, но, учитывая, что месяц не так уж и далек, мы можем увидеть гораздо больше подробностей о данном устройстве.