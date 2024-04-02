AndroidHeadlines поделился некоторыми ключевыми спецификациями Mix Flip.

Неофициальный рендер Xiaomi Mix Flip

Xiaomi разрабатывает свой новый складной смартфон под названием Mix Flip. До выпуска смартфона, судя по всему, осталось ждать недолго, и портал AndroidHeadlines раскрыл такие важные характеристики смартфона, как сенсоры камер и разрешение экрана.

реклама

По словам источника, Mix Flip получит 50-мегапиксельный Light Hunter 800, который также стоит в Redmi K70 Pro. Кроме того, смартфон получит вторую камеру с 1/2,8 дюймовым сенсором Omnivision OV60A на 60 МП с двукратным оптическим зумом. Для фронтальной камеры может использоваться датчик OV32B на 32 МП. Источник также сообщает, что Xiaomi Mix Flip получит дисплей с разрешением 1,5K. Ранее ходили слухи о том, что смартфон будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Утечка показывает, что Mix Flip выйдет где-то позже в мае или июне в этом году, поскольку он имеет номера моделей «2405CPX3DG/2405CPX3DC», где число «2405» в начале указывает на май 2024 года. Конечно, Xiaomi ещё не делала никаких официальных объявлений касательно нового складного смартфона Mix Flip, но, учитывая, что месяц не так уж и далек, мы можем увидеть гораздо больше подробностей о данном устройстве.