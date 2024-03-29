Apple усовершенствовала процесс производства титановых корпусов для iPhone.

Apple впервые использовала титановый корпус в моделях iPhone 15 Pro/Pro Max. Не исключено, что титан будет использоваться и в будущих iPhone 16.

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Инсайдер под ником "yeux1122" сообщил о том, что титановая рамка в новых iPhone 16 Pro/Pro Max будет иметь более полированную и глянцевую поверхность, которая сделает их похожими на iPhone 14 Pro/Pro Max с нержавеющей сталью. Говорят, это связано с тем, что Apple усовершенствовала процесс производства титановых корпусов.

Благодаря применению титана удалось снизить вес смартфонов, а корпус самих iPhone стал менее подвержен к царапинам и отпечаткам пальцев по сравнению с нержавеющей сталью. Рамки текущих титановых iPhone 15 Pro/Pro Max имеют матовую поверхность, которая менее бликует и придает матовый вид.

Также ранее ходили слухи о новых цветах в моделях iPhone 16 Pro. По словам инсайдеров, будущие iPhone 16 Pro/Pro Max будут представлены в новых титановых цветах «Space Black», который заменит текущий «Black Titanium», и «Rose Gold», который будет иметь розово-золотой оттенок, как iPhone 6S.