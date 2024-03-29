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iPhone SE 4 получит OLED-дисплей от компании BOE
BOE стала поставщиком OLED-панелей для iPhone SE 4.

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Apple планирует в 2025 году выпустить iPhone SE 4, о котором на данный известно немного.

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Одним из главных изменений в новом iPhone SE 4 станет OLED-дисплей. По слухам, смартфон будет оснащен 6,1-дюймовой OLED-панелью, которая стоит на сериях iPhone 13 и iPhone 14, и получит Face ID вместо Touch ID.

Недавно портал ZDNet Korea со ссылкой на источники сообщил о том, что китайская компания BOE стала поставщиком OLED-панелей для следующего iPhone SE. Первоначально в тендере участвовали Samsung Display и Tienma, однако Samsung практически полностью прекратила участие в поставке OLED-дисплеев для iPhone SE 4 из-за опасений по поводу прибыльности. Сообщается, что корейцы изначально предложили самую низкую цену за панель (30 доллларов) по сравнению с китайцами (35-40 долларов), но Apple запросила ещё более низкую цену (25 долларов).

Компания Tienma хоть и нацелена на то, чтобы войти в цепочку поставок OLED-панелей для iPhone SE 4, она ещё не соответствует техническим требованиям Apple. В результате BOE удалось обеспечить дополнительные поставки OLED-панелей. По оценкам, в настоящее время поставки iPhone SE 4 составляют примерно 15 миллионов единиц.

#apple #iphone #iphone se 4 #boe
Источник: 91mobiles.com
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