Обновленный Galaxy Tab S6 Lite появится в продаже с 28 марта.





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Samsung официально объявила о выпуске обновленной версии планшета Galaxy Tab S6 Lite (2024).

Galaxy Tab S6 Lite (2024) оснащен 10,4-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 2000 x 1200 пикселей. Планшет поставляется со стилусом S Pen. Конфигурация камеры состоит из основной камеры на 8 МП и фронтальной камеры на 5 МП. Аккумулятор планшета имеет емкость 7040 мАч. Samsung пока не сообщила, какую скорость зарядки поддерживает обновленный Tab S6 Lite, однако предыдущая версия поддерживала зарядку мощностью 15 Вт.

Также неясно, каким чипсетом будет оснащен Galaxy Tab S6 Lite (2024). На ранних тестах было указано, что планшет оснащен чипсетом Exynos 1280, с двумя ядрами Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Однако в официальном анонсе Samsung указан безымянный чипсет с четырьмя ядрами с тактовой частотой 2,4 ГГц + четырьмя ядрами с частотой 2,0 ГГц.

Другие характеристики включают три варианта цвета — Oxford Grey, Chiffon Pink и новый цвет Mint. Дизайн планшета не меняется с 2020 года, и выглядит почти так же, как и прошлые модели. Устройство будет поставляться с One UI 6.1 на базе Android 14.

Galaxy Tab S6 Lite будет доступен к покупке с 28 марта, но о стоимости планшета ещё предстоит узнать.