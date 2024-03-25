Galaxy Z Flip 6 получит внешний экран и более емкий аккумулятор.

Samsung ведет разработку своих новых складных смартфонов Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Смартфоны получат некоторые улучшения, которых требовали пользователи уже несколько лет.

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Пользователь с ником @kro_roe в X/Twitter заявил, что предстоящий Galaxy Z Flip 6 получит два варианта: один с чипом Exynos, а другой с процессором Snapdragon. Если эта информация окажется правдивой, то это будет первый случай использования чипа Exynos в смартфоне серии Galaxy Z. В Exynos 2400 Samsung устранила главные недостатки прошлых чипсетов, и он получился достаточно хорошим и получил весьма положительные оценки от пользователей.

В утечке также утверждается, что Galaxy Z Flip 6 будет оснащен аккумуляторами большего размера. Ранее ходили слухи, что Z Flip 6 может иметь батарею емкостью 4000 мАч.

Что еще более важно, Galaxy Z Flip 6 получит внешний экран с частотой обновления 120 Гц. Смартфон может работать под управлением One UI 6.1.X на базе Android 14 из коробки.