Новая функция доступна в бета-версии WhatsApp 2.24.7.6.

За последние пару недель Whatsapp выпустил много обновлений для своих бета-тестеров, хотя многие из них всего-лишь устраняли некоторые ошибки, но были и обновления с выпуском новых функций.

реклама

Портал WABetaInfo сообщает, что в бета-версии WhatsApp 2.24.7.6 разработчик увеличил длину видеороликов, которые пользователи могут добавлять в свой статус. В настоящее время пользователи WhatsApp могут добавлять в свой статус видео продолжительностью до 30 секунд, но в последней бета-версии продолжительность увеличена до 1 минуты. Эта функция на данный момент доступна только избранным бета-тестерам на ОС Android.

Хотя это не основная функция приложения WhatsApp, разработчики все равно прислушиваются к отзывам пользователей и стараются удовлетворить их запросы. Возможно, эта функция в скором времени появится в стабильной версии для всех пользователей на Android.