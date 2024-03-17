Apple Watch с измерением кровяного давления будут представлены в сентябре.

Apple работает над тем, чтобы добавить в свои новые Apple Watch функцию измерения артериального давления.

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Еще одна обязательная функция Apple Watch может появиться в будущей версии часов Series 10 (или X). Марк Гурман из Bloomberg в последнем выпуске своего информационного бюллетеня Power On сообщил о том, что уже этой осенью новые Apple Watch получат функцию измерения артериального давления. Гурман отмечает, что эта функция не будет добавлена в предыдущие модели через обновление программного обеспечения, что может означать, что для этой функции потребуются новые датчики, которые будут добавлены в устройство в этом году.

Еще в декабре Гурман заявлял, что Apple предусматривает план по созданию монитора артериального давления на Apple Watch, который будет предупреждать пользователей о повышенном артериальном давлении и предлагать записаться на прием к врачу. В конце концов, компания улучшит датчики, чтобы вместо предупреждения Apple Watch могли показывать пользователю фактические и точные показания артериального давления.

Сейчас на рынке мало умных часов, которые предлагают функцию измерения давления. Одним из них является Huawei Watch D, у которого есть надувные манжеты внутри ремешка, которые необходимо расположить идеально на запястье, чтобы получить показания.

Apple Watch Series 10 (или X) должны быть представлены в сентябре.