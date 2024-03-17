DxOMark протестировал камеры и экраны новых среднебюджетных Galaxy A35 и Galaxy A55.

Несколько дней назад Samsung представила Galaxy A35 и Galaxy A55. Оба смартфона получили улучшенные экраны, обновленные камеры и более мощные процессоры.

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DxOMark провел тест камер и экранов Galaxy A35 и Galaxy A55 и сделал вывод, что оба смартфона имеют лучшие экраны в своем ценовом сегменте. По результатам тестирования DxOMark, Galaxy A35 имеет лучший экран в ценовом диапазоне до $400, в то время как Galaxy A55 лучший среди смартфонов стоимостью до $500.

При тестировании дисплей Galaxy A55 выдавал пиковую яркостью 1,638 нит, что значительно выше, чем у его предшественника Galaxy A54 (1 344 нит) и достигает уровня Galaxy S23 (1 600 нит). Смартфон также показал отличную цветопередачу, даже под прямыми солнечными лучами. Пиковая яркость дисплея Galaxy A35 достигает 1,620 нит, и он также выдает отличные цвета и видимость под прямыми солнечными лучами.

Согласно результатам тестирования DxOMark, Galaxy A35 занимает второе место по качеству камер в своем ценовом сегменте. Сообщается, что смартфон отлично подходит для съемки фото и видео на открытом воздухе в условиях хорошей освещенности. В то же время Galaxy A55 занимает пятнадцатое место по качеству камеры в своем ценовом сегменте. Смартфон оказался довольно хорош для фото- и видеосъемки в несложных условиях, однако в в условиях недостаточной освещенности качество снимков было не слишком высоким. В сценах с движением камера также не справлялась.