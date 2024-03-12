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OnePlus 12R получает новое обновление OxygenOS 14.0.0.500
Обновление включает патч безопасности Android от февраля 2024 года.

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OnePlus начинает распространять новое обновление на OnePlus 12R, которое улучшает камеру и возможности подключения.

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По словам OnePlus, новое обновление повышает общую стабильность и производительность смартфона. При этом оно также включает февральское обновление безопасности Android. В журнале изменений также упоминаются улучшения «взаимодействия с пользователем» и «разблокировки по отпечатку пальца». OnePlus также исправил проблему, приводившую к сбою некоторых приложений.

Что касается камеры, то OnePlus улучшил производительность камеры для лучшего взаимодействия с пользователем, что является довольно расплывчатым описанием. Во второй записи говорится, что стабильность работы приложения «Камера» также была улучшена.

Последний раздел, упомянутый в журнале изменений, — это раздел «Коммуникация». OnePlus заявляет, что улучшила стабильность сетевых подключений на смартфоне. Стабильность и совместимость функции NFC также были улучшены.

Обновление имеет версию прошивки CPH2609_14.0.0.500(EX01) для глобального рынка. OnePlus будет внедрять обновление поэтапно, начиная с ограниченного числа пользователей, а затем расширяя его до более широкой аудитории.

#oneplus #обновление #oneplus 12r
Источник: androidheadlines.com
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