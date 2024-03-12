Xiaomi собирается выпустить новый складной смартфон.

Xiaomi готовит к выпуску новый складной смартфон Mix Fold 4. Сегодня надежный инсайдер Digital Chat Station на портале Weibo опубликовал некоторые ключевые характеристики данного устройства.

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Источник сообщает, что Xiaomi Mix Fold 4 будет иметь более прочный корпус и петли, что увеличит срок его службы. Новый шарнир также приведет к уменьшению складок на складном экране. Смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Более того, устройство будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Емкость аккумулятора составит более 5000 мАч в сочетании с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт. Для сравнения, Mix Fold 3 оснащен аккумулятором емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Инсайдер также утверждает, что смартфон будет иметь основную камеру на 50 МП и новый перископический объектив. Ранее сообщалось, что устройство будет поддерживать двустороннюю спутниковую связь.

Mix Fold 4 будет легче остальных складных смартфонов. Кроме того, как сообщается, он станет водонепроницаемым и будет оснащен специальным линейным двигателем по оси X для улучшения тактильных ощущений.

Последний Mix Fold от Xiaomi был выпущен в августе прошлого года, так что, скорее всего, примерно в это же время может дебютировать и Mix Fold 4.