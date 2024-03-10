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Apple вернулась к использованию двух чипов SSD в новых MacBook Air на M3
Данное решение привело к существенному увеличению скорости работы SSD, поскольку два чипа могут обрабатывать запросы параллельно.

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Новый 13-дюймовый MacBook Air на чипе M3 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутренней памяти имеет более быстрый накопитель SSD по сравнению с аналогичной моделью на чипе M2.

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Apple вернулась к использованию двух NAND-чипов объемом 128 ГБ в новых 13-дюймовых MacBook Air с 256 ГБ внутренней памяти по сравнению с одним чипом на 256 ГБ в аналогичной модели на чипсете M2. Это обновление привело к увеличению скорости чтения и записи данных на SSD в тестах, поскольку два чипа могут обрабатывать запросы параллельно.

Ютубер Max Tech протестировал два 13-дюймовых MacBook Air с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутренней памяти на чипсетах M2 и M3 с помощью программы Blackmagic Disk Speed Test и обнаружил, что SSD в модели M3 показал скорость записи на 33% выше и скорость чтения на 82% выше по сравнению с SSD в модели M2.

Переход Apple на один чип емкостью 256 ГБ для базовой модели MacBook Air в 2022 году было спорным решением, даже несмотря на то, что более низкая скорость работы SSD вряд ли будет заметна обычному пользователю MacBook Air, выполняющему типичные повседневные задачи. Тем не менее, покупателям MacBook Air на M3 больше не нужно беспокоиться о том, чтобы установить в ноутбук накопитель объемом не менее 512 ГБ, чтобы избежать снижения скорости.

#apple #ssd #macbook #macbook air m3
Источник: macrumors.com
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