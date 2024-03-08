Компания заказала 8,5 млн единиц OLED-панелей у Samsung и LG.

Apple заказала 8,5 млн единиц OLED-дисплеев у южнокорейских поставщиков Samsung и LG для своих будущих планшетов iPad Pro, которые она должна представить уже в этом месяце. Новинка станет крупнейшим обновлением дизайна линейки iPad Pro за последние несколько лет.

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Apple заказывает OLED-панели для своих 11-дюймовых iPad Pro исключительно у Samsung Display, а для более крупных 13-дюймовых моделей дисплеи изготавливает компания LG. Судя по текущим заказам, Samsung произведет 4 миллиона OLED-дисплеев, а LG — 4,5 миллиона. Однако количество может измениться в зависимости от колебаний объемов производства, а также возможной корректировки прогноза спроса на новые iPad Pro с OLED-дисплеями.

Новые модели iPad Pro станут тоньше и легче предыдущих моделей. Недавние CAD-рендеры позволяют лучше понять, насколько тонкими будут новые планшеты Apple. Также новые iPad Pro будут оснащены более мощными 3-нанометровыми чипcетами M3, а также получат поддержку MagSafe. Ожидается, что Apple будет продавать устройства с новой клавиатурой Magic Keyboard и обновлённым стилусом Apple Pencil.