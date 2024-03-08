Это будет последним крупным обновлением ОС для данного смартфона.

Samsung продолжает обновлять свои устройства до One UI 6.0 на базе Android 14. Теперь же популярный Galaxy A72 наконец-то получает обновление One UI 6.0.

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Пока многие пользователи ожидают более новый One UI 6.1, некоторые до сих пор ждут обновление One UI 6.0, включая владельцев Galaxy A72, который только начал получать обновление Android 14.

Обновление поставляется с версией прошивки A725FXXU6EXB3, которая также включает патч безопасности от января 2024 года. Android 14 — это последнее крупное обновление ОС для Galaxy A72. Однако Samsung может выпустить One UI 6.1 до окончания срока поддержки устройства.

One UI 6.0 вносит несколько заметных изменений. Панель управления была переработана для более быстрого доступа к часто используемым настройкам, а новый шрифт обновил общее визуальное восприятие. Появился новый виджет медиаплеера в меню управлении уведомлениями. Теперь пользователям предлагается больше вариантов шрифта и расположения виджета часов на экране блокировки. Также появились два новых виджета — "Custom Camera" для быстрого доступа к камере с сохраненными настройками и "Weather Insights" для получения подробной информации о погоде. Приложение "Погода" также получило обновленный дизайн и многое другое.