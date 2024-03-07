Анонс новых раскладных смартфонов Samsung ожидается в июле.

Samsung должна представить в июле свои новые раскладные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Z Filp 6. На прошлой неделе появились качественные рендеры этих устройств, которые показали их дизайн. Теперь другой инсайдер раскрыл еще одну характеристику этих смартфонов.

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Росс Янг, генеральный директор компании Display Supply Chain Consultants (DSCC), известен тем, что точно рассказывает о цветовых вариантах грядущих смартфонов Samsung на своей странице в X (Twitter). Ранее сегодня он сообщил, что Galaxy Z Fold 6 будет доступен в трех цветах — темно-синем, светло-розовом и серебристом. С другой стороны, по его словам, Galaxy Z Flip 6 будет поставляться в четырех цветах — светло-голубом, светло-зеленом, серебристом и желтом.

Он отмечает, что это всего-лишь первые сведения. Таким образом, окончательные цвета могут отличаться, так как до запуска остается еще четыре месяца. Кроме того, на официальном сайте Samsung.com, возможно, могут появиться дополнительные эксклюзивные цвета. Вышеупомянутые оттенки, скорее всего, являются стандартными цветами.

Что касается дизайна, то Galaxy Z Fold 6 получит заметные изменения. Он получит квадратный дизайн и будет больше похож на Galaxy S24 Ultra. В то же время Galaxy Z Flip 6 практически не изменится, однако он будет толще, что указывает на увеличение размера аккумулятора.