По слухам, он станет последним смартфоном компании Meizu.

Meizu представила последний флагманский смартфон Meizu 21 Pro в Китае. Он присоединяется к Meizu 21, который был анонсирован в ноябре прошлого года. Новая Pro-версия имеет некоторые улучшения в характеристиках.

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Meizu 21 Pro имеет тот же дизайн, что и стандартная версия, с тремя вертикально расположенными датчиками камер (вместо двух у стандартного Meizu 21) и RGB-вспышкой. Смартфон оснащен 6,79-дюймовым 2К-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1,250 нит. На дисплее расположен ультразвуковой сканер отпечатка пальцев.



Основная камера оснащена 1/1.3-дюймовым 50-мегапиксельным сенсором, также имеется 13-мегапиксельная ультра-широкоугольная камера и телевик на 10 МП с 3-кратным оптическим 30-кратным цифровым зумом. Спереди на дисплее расположена фронтальная камера на 32 МП. Смартфон умеет снимать 8К-видео.



Под капотом Meizu 21 Pro расположился флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон имеет аккумулятор на 5050 mAh с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80W и беспроводной зарядки 50W. Также имеется реверсивная зарядка мощностью 10W. Устройство работает на Flyme OS с функциями искусственного интеллекта.



Meizu 21 Pro будет доступен по цене 4,999 юаней (695$) за версию 12 ГБ + 256 ГБ. За максимальную конфигурацию 16 ГБ + 1 ТБ просят 5,899 юаней (820$).