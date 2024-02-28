Apple работала над проектом с 2014 года.

Bloomberg сообщает, что Apple отказывается от выпуска собственного электромобиля. Исполнительный директор компании Джефф Уильямс неожиданно сообщил более 2000 сотрудникам, работавшим над разработкой Apple Car, что проект под названием Project Titan официально отменен.

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Некоторая часть команды будет переведена в отдел Apple, где она будет работать над разработкой искусственного интеллекта под руководством Джона Джаннандреа. Однако это касается не всех, кто работал над проектом Apple Car. Некоторым сотрудникам будет предоставлена возможность подать заявку на переход в другие подразделения Apple, а других попросту ждет увольнение, согласно информации от Bloomberg. Пока неясно, сколько сотрудников будет уволено.

С 2014 года Apple занималась разработкой собственного электрокара, и с тех пор проект зачастую сталкивался с проблемами. Недавно сообщалось, что Apple планирует выпустить Apple Car где-то в 2026-2028 годах с ценой около 100 000 долларов, однако теперь, судя по всему, можно этого не ждать.