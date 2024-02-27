Инсайдер опубликовал список всех поддерживаемых iPhone.

Осенью Apple выпустит новую версию своей операционной системы iOS. Ожидается, что iOS 18 станет самым масштабным обновлением за последние годы.



Аарон Перрис из MacRumors сегодня опубликовал список всех поддерживаемых iPhone и iPad, который вскоре был удален. Судя по его сообщению, iOS 18 получат все устройства Apple, которые на данный момент поддерживают iOS 17.

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Полный список моделей iPhone, которые обновятся до iOS 18, выглядит так:



Серия iPhone 15

Серия iPhone 14

Серия iPhone 13

Серия iPhone 12

Серия iPhone 11

iPhone XR/XS/Max

iPhone SE (третьего поколения)

iPhone SE (второго поколения)



Ожидается, что Apple анонсирует iOS 18 на своей ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне, а обновление должно быть выпущено для всех поддерживаемых iPhone в сентябре. На данный момент, по слухам, обновление включает в себя новые функции генеративного искусственного интеллекта для Siri и значительные изменения в дизайне .