OnePlus Watch 2 будут работать на Wear OS.

OnePlus на MWC 2024 анонсировала новую версию умных часов OnePlus Watch 2. Оригинальная версия OnePlus Watch вышла три года назад, в 2021 году.

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OnePlus Watch 2 имеют круглый 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466 x 466 пикселей. Экран изготовлен из сапфирового стекла, которое устойчиво к царапинам. Корпус часов сделан из нержавеющей стали. Часы оснащены чипсетами Snapdragon W5 Gen 1 и BES2700. Работают на WearOS 4 с поддержкой Google Play для установки дополнительных приложений. Это масштабное обновление по сравнению c предыдущими часами OnePlus Watch, которые работали на базе RTOS. Часы оснащены 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Имеются все стандартные датчики измерения, по типу пульсометра, датчика кислорода в крови, отслеживания сна и уровня стресса. Поддерживают более 100 спортивных режимов. OnePlus Watch 2 имеют сертификацию военного стандарта MIL-STD 810H и водонепроницаемость до 5 АТМ (50 метров).

OnePlus Watch 2 будут доступны в цветах Black Steel и Radiant Steel. Цена умных часов в США составляет 299$. Предварительные заказы начнутся сегодня, 26 февраля. Часы будут доступны к покупке с 4 марта.