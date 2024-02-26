Эти устройства Xiaomi обновятся до HyperOS уже в этом полугодии.

Вчера на мероприятии MWC 2024 в Барселоне Xiaomi представила для глобального рынка серию Xiaomi 14, включая топовую модель Ultra. Эти смартфоны поставляются с предустановленной новейшей оболочкой Xiaomi — HyperOS. Однако эти устройства не единственные, на которых будет работать HyperOS

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Xiaomi опубликовала список устройств, которые должны получить обновление HyperOS в первой половине 2024 года. Список не так уж и велик, однако компания медленно расширяет выпуск своей новой оболочки для большего количества устройств.

Полный список моделей Xiaomi и Redmi, которые могут получить обновление в первом полугодии 2024 года, выглядит так: Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi Pad 6, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G и Redmi Pad SE.

Потребуется некоторое время, прежде чем какое-либо из этих устройств получит новое обновление ПО. Xiaomi не указала точное время выпуска обновления HyperOS, поэтому ожидание может занять всего несколько дней или даже месяцев. Однако, как обещает Xiaomi, эти устройства должны получить обновление в первой половине 2024 года.







