Планшет оснащен процессором SoC Snapdragon 8 Gen 2.

Xiaomi Pad 6S Pro официально представлен на глобальных рынках вместе с Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra и рядом других продуктов. Новейший планшет компании был анонсирован в Барселоне накануне MWC 2024.

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Xiaomi Pad 6S Pro оснащен 12,4-дюймовым LCD-дисплеем с 3К-разрешением (3048 x 2032 пикселей), частотой обновления 144 Гц и пиковой яркости 900 нит. Планшет построен на флагманском чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Питается от аккумулятора емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Что касается программного обеспечения, он поставляется с оболочкой HyperOS на базе Android 14 из коробки.

На задней панели планшета расположилась двойная камера с разрешением 50 МП + 2 МП (глубина), а для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера. И последнее, но не менее важное: устройство дополнено двумя официальными аксессуарами, а именно сенсорной клавиатурой и стилусом Focus Pen.



Xiaomi Pad 6S Pro стоит 699 евро (~70 500 рублей) за 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Он доступен в единственном варианте черного цвета. Клавиатура Touchpad и стилус Focus Pen стоят 169 и 99 евро соответственно.