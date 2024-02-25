Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
va_it
Honor Magic 6 Pro представлен на глобальном рынке
Смартфон оснащен первым на рынке перископом с разрешением 180 МП.

реклама

Бренд Honor представил на глобальном рынке флагман Magic 6 Pro. Он стал первым в мире смартфоном с перископической камерой на 180 МП. Смартфон дебютировал в Китае в прошлом месяце, поэтому глобальная версия также имеет те же характеристики.

Honor Magic 6 Pro может похвастаться 6,8-дюймовым изогнутым FHD+ AMOLED-дисплеем c адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Экран имеет нанокристаллическое покрытие, которое, как утверждается, в 10 раз устойчиво к падениям. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

реклама

Что касается производительности, Honor Magic 6 Pro оснащен флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон питается от кремниево-углеродного аккумулятора емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 66 Вт. Magic 6 Pro поставляется с MagicOS 8.0 на базе Android 14 из коробки.

Honor Magic 6 Pro оснащен тройной камерой флагманского уровня. Установка включает в себя основной 1/1,3-дюймовый сенсор с разрешением 50 МП и саморегулирующейся диафрагмой в диапазоне от f/1,4 до f/2,0, сверхширокоугольный датчик на 50 МП. Смартфон оснащен 1/1,49 дюймовым перископическим объективом с разрешением 180 МП, что делает его первым на рынке смартфоном с таким перископом. Он имеет диафрагму f/2,6, оптическую стабилизацию, 2,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум.

Honor Magic 6 Pro предлагается в цветах Glacier White, Lake Blue, Epi Green, Cloud Purple и Black. Его цена составляет 1299 евро (~130 000 рублей). Предварительные заказы начинаются сегодня, смартфон будет доступен к покупке с 1 марта.

#huawei #новинка #флагман #magic 6 pro
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Представлены новые беспроводные наушники Huawei FreeLace Pro 2 с активным шумоподавлением
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
10
«Ростех» сообщил о завершении испытаний ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» с обновлённым вооружением
+
Массовое производство тяжёлых ударных БПЛА С-70 "Охотник" начнётся во второй половине 2024 года
2
Под Авдеевкой попал на камеры танк Abrams с уникальной броней «Чобхэм», выполненной из композитов
+
Samsung Galaxy A55 прошел сертификацию в Малайзии перед запуском
1
Galaxy Z Fold6 будет толщиной 11 мм и легче благодаря титану
+
Индия не будет покупать у России двигатели на танки Т-90С Бхишма
3
Российские войска преследуют отступающие подразделения ВСУ на Авдеевском участке
+
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
1
Цена AI-токена SingularityNET за неделю выросла почти втрое
+
Западные эксперты: перспективная российская ТОС-3 "Дракон" – это будущее термобарической войны
+
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
8
Какую видеокарту на ПК купить, чтобы запускать игры с PlayStation 5 в 2К на максимальных настройках
11
Франция объявила о сокращении бюджета на 10 миллиардов евро из-за замедления экономического роста
3
Tesla начала снабжать пикапы Cybertruck новыми колпаками колёс, которые не протирают резину
3
Япония дополнительно вкладывает около 5 млрд долларов для расширения завода TSMC в стране
1
Метеор-М №2-4 готов к старту: новый взгляд на Севморпуть
+
ВС РФ хочет восстановить контроль над северной частью линии Суровикина
+
В ходе сингапурского авиашоу была представлена штурмовая винтовка будущего – Next Generation SAR
+
Сторонник Трампа из Конгресса призвал инициировать выход США из ООН
+

Популярные статьи

7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
29
Краткий обзор вентилятора Arctic Cooling BioniX F120
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
13
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
6
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
101
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
8
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
22
Россия создала собственную Storm Shadow для Су-57 и уже во всю применяет её на СВО
+
DeadP47 исключен из фанатов Xbox за неподабающее поведение
13
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
+

Сейчас обсуждают

Fess 11fess11
23:35
Все игроки сервиса, серьезно? На кого рассчитана новость? Писать подобное для комьюнити, доступ которым закрыли для покупки и писать все. Что значит подписчики Стим? Кто их подписал? Как вы это рожает...
Doom Eternal стал доступен в Steam со скидкой 80%
Алексий Гнатюк
23:34
Отлично, для пве решение отличное
Тираж ролевого экшена NieR: Automata превысил 8 миллионов копий — с момента релиза прошло 7 лет
Сергей Анатолич
23:32
Ну хотят выйти пусть выходят. Будем лепестками их засыпать. Придурков.
Страны Балтии хотят выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин
Ivan Fakov
23:27
Лол, тысяча кубитов через год? Даже пофиг что ионных которые уже устарели ибо на фотоных автокоррекцию ошибок запили. Что ещё "представят"? Представлять и делать это как бы разные вещи
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
Просто Хомяк
23:25
И тут Остапа понесло...
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
Dmitry Mitry
23:21
Поскольку роскомнадзор заблокировал кучу ресурсов, которые действительно нужны, например мету, на которую все прутся регистрировать шлемы quest, или плати ру, на котором все игры покупают, то VPN-ами ...
Запуск нового стартапа по контролю за жизнью людей со спутников
Лев корл
23:16
L9 с Туарега слизали, красавчики!))) Ну классно, Туарег машина хорошая Будет забавно, если L9 будет круче Туарега))))
Россияне все чаще жалуются на неприспособленность китайских автомобилей к отечественным морозам
Х-Вадим Сергеевич-Х
23:08
Лол с трояном в комплекте идет /)))
Состоялся релиз стабильной версии FurMark 2
Johann Klassen
22:55
Время покажет. Пока что, это из области гадания на кофейной гуще.
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
Роман Федоренко
22:52
Автор так говорит, как будто каждому нужно 4к. Мониторы с таким разрешением стоит не мало, а подключать ПК к телевизору это бред, поэтому говорить про 4к странно для ПК игр. Что касается PS5, то это с...
Какую видеокарту на ПК купить, чтобы запускать игры с PlayStation 5 в 2К на максимальных настройках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем