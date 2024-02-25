Смартфон оснащен первым на рынке перископом с разрешением 180 МП.

Бренд Honor представил на глобальном рынке флагман Magic 6 Pro. Он стал первым в мире смартфоном с перископической камерой на 180 МП. Смартфон дебютировал в Китае в прошлом месяце, поэтому глобальная версия также имеет те же характеристики.

Honor Magic 6 Pro может похвастаться 6,8-дюймовым изогнутым FHD+ AMOLED-дисплеем c адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Экран имеет нанокристаллическое покрытие, которое, как утверждается, в 10 раз устойчиво к падениям. Смартфон защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

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Что касается производительности, Honor Magic 6 Pro оснащен флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон питается от кремниево-углеродного аккумулятора емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 66 Вт. Magic 6 Pro поставляется с MagicOS 8.0 на базе Android 14 из коробки.

Honor Magic 6 Pro оснащен тройной камерой флагманского уровня. Установка включает в себя основной 1/1,3-дюймовый сенсор с разрешением 50 МП и саморегулирующейся диафрагмой в диапазоне от f/1,4 до f/2,0, сверхширокоугольный датчик на 50 МП. Смартфон оснащен 1/1,49 дюймовым перископическим объективом с разрешением 180 МП, что делает его первым на рынке смартфоном с таким перископом. Он имеет диафрагму f/2,6, оптическую стабилизацию, 2,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум.

Honor Magic 6 Pro предлагается в цветах Glacier White, Lake Blue, Epi Green, Cloud Purple и Black. Его цена составляет 1299 евро (~130 000 рублей). Предварительные заказы начинаются сегодня, смартфон будет доступен к покупке с 1 марта.