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Galaxy S23 и другие прошлогодние флагманы Samsung получат функции Galaxy AI в марте
Всего Samsung планирует внедрить Galaxy AI в более 100 миллионов устройств в течение года.

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Набор функций искусственного интеллекта Galaxy AI, который стал эксклюзивным для флагманской линейки Galaxy S24, будет доступен на прошлогодних флагманах Samsung.

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Компания Samsung сообщила, что начнет развертывание обновления One UI 6.1 для большего количества устройств с конца марта. А это означает, что уже скоро такие устройства, как Galaxy S23, S23 FE, S23 Ultra, Z Flip 5, Z Fold 5 и Tab S9 получат новейшие функции искусственного интеллекта. Вот некоторые из них:

- Circle to Search — Круг для поиска в Google
- Instant Slow-Mo — Мгновенное замедленное воспроизведение видео
- Transcript Assist — Живой перевод речи
- Generative Edit — Генеративное редактирование изображения
- Browsing Assist — Краткие описания веб-страниц или статей

Всего в планах у Samsung внедрить функции Galaxy AI для более 100 миллионов устройств Galaxy по всему миру в течение всего года и продолжать разрабатывать новейшие способы использования неограниченных возможностей мобильного искусственного интеллекта.

#samsung #искусственный интеллект #galaxy #galaxy s23 #galaxy ai
Источник: sammobile.com
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