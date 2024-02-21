Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
va_it
Apple может выпустить AirPods Max 2 уже в 2024 году
Значительных отличий от прошлой модели нет, зато есть новый порт USB-C.

реклама

Пользователь с ником Instant Digital на платформе Weibo утверждает, что обновленные AirPods Max точно появятся в этом году. Однако единственное ожидаемое изменение — это появление порта USB-C вместо разъема Lightning. Ожидается, что наушники сохранят тот же чип H1, как в предыдущей модели, что означает отсутствие функций адаптивного звука из-за устаревшего процессора.

реклама

Адаптивный звук включает три ключевые функции:

1. Адаптивный контроль шума: сочетает активное шумоподавление и режим прозрачности для настройки уровня шума в зависимости от окружающей среды.

2. Персонализированная громкость: автоматически регулирует уровень громкости мультимедиа в зависимости от условий окружения и предпочтений пользователя.

3. Conversation Awareness: снижает громкость мультимедиа и фоновый шум, одновременно усиливая голоса перед вами.

На данный момент эти функции уникальны для AirPods Pro 2 благодаря более мощному чипу H2. Однако есть предположения, что Apple может представить следующее поколение чипа H3 вместе с AirPods Pro 3, возможно, в следующем году.

#apple #наушники #airpods #airpods max
Источник: macrumors.com
+
Написать комментарий (0)
Аппараты iPhone 16 станут обладателями улучшенных микрофонов для работы Siri с ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
5
Focus: Европейские компании переносят производство из Германии в Польшу
2
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
17
Ученые уточнили вероятное расположение гипотетической девятой планеты
2
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
23
Bild: В Германии придумали "хитрый план" как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
3
Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
2
Разработчик архитектур K8 и Zen Джим Келлер назвал CUDA "болотом"
10
Хуситы впервые попытались использовать подводные беспилотники для атаки кораблей США
1
"РВ": ВСУ пришлось использовать танки Leopard в момент острейшей ситуации в битве за село Победа
8
На грядущем аукционе будет продан уникальный Porsche 911 Turbo 3.6 S за 1 млн долларов
+
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
9
НАСА ищет добровольцев, которые будут жить в течение года как на Марсе
3
Новое поколение процессоров AMD Zen 5 обещает революционный прирост производительности
9
Представлена первая официальная версия Android 15: главные новшества и сроки обновления
+
Астрономы обнаружили чёрную дыру J0529-4351, в 17 миллиардов раз больше нашего Солнца
+
Disney обвинила зрителей в провале фильмов киновселенной «Marvel», «Звёздных войн» и «Русалочки»
7
США и Россия продолжат сотрудничество в космосе даже после вывода МКС из эксплуатации
+
«Ростех»: Курганмашзавод отгрузил первую партию БМП-3 в этом году
3
NBC News: США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности
+

Популярные статьи

США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
9
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
39
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
43
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
1
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
28
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
23
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
134
Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну
+

Сейчас обсуждают

GrikardoS
18:58
Ну дамы и господа. Как бы вы тут не плевались соплями и не закидывали друг друга грязью, но консоли уже проиграли свою битку. Плойку частенько покупали не из-за цены. А за эксклюзивы!!! Потому что бер...
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
Виталий Крюков
18:53
Нереально. Война с Россией СРАЗУ перейдет в ядерную фазу. При этом никакого Китая не останется, как и большей части России, да и всего мира. Зачем переставшей существовать стране понадобятся радиоакт...
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
Дмитрий Зяблов
18:51
На похрумкай деликатесу, заслужил.
На Украине в ближайшее время произойдет смена власти, считает экс-сотрудник Пентагона Брайен
CoverLocker
18:49
Давай вспоминай, кто это сказал.
Обновление безопасности Windows 11 вызывает серьезные сбои в работе системы
Дмитрий Зяблов
18:48
До неприличия от пшеков, а мы им зерном, а неблагодарные пшеки хохлозерно на помойку, да свыня?
Индия отказалась от совместной модернизации Су-30МКИ с РФ и самостоятельно обновит истребитель
Dante1980
18:47
Давайте мы не будем ходить вокруг да около. Давайте пруфы. Есть пруфы в подтверждение ваших слов?
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
jsth
18:47
Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
Silvium
18:46
Келлера даже при очень большом желании бездарностью не назвать. Он не просто так получил репутацию. Увлекаться компьютерами и не относиться к Джиму с уважением - это как минимум граничит с невежеством
Разработчик архитектур K8 и Zen Джим Келлер назвал CUDA "болотом"
slikts
18:46
Писать много чего можно, особенно блохерам.
Обновление безопасности Windows 11 вызывает серьезные сбои в работе системы
Вася Ягодкин
18:43
Кто говорил?
Обновление безопасности Windows 11 вызывает серьезные сбои в работе системы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем