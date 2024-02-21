Значительных отличий от прошлой модели нет, зато есть новый порт USB-C.

Пользователь с ником Instant Digital на платформе Weibo утверждает, что обновленные AirPods Max точно появятся в этом году. Однако единственное ожидаемое изменение — это появление порта USB-C вместо разъема Lightning. Ожидается, что наушники сохранят тот же чип H1, как в предыдущей модели, что означает отсутствие функций адаптивного звука из-за устаревшего процессора.

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Адаптивный звук включает три ключевые функции:

1. Адаптивный контроль шума: сочетает активное шумоподавление и режим прозрачности для настройки уровня шума в зависимости от окружающей среды.

2. Персонализированная громкость: автоматически регулирует уровень громкости мультимедиа в зависимости от условий окружения и предпочтений пользователя.

3. Conversation Awareness: снижает громкость мультимедиа и фоновый шум, одновременно усиливая голоса перед вами.

На данный момент эти функции уникальны для AirPods Pro 2 благодаря более мощному чипу H2. Однако есть предположения, что Apple может представить следующее поколение чипа H3 вместе с AirPods Pro 3, возможно, в следующем году.