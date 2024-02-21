Будущие iPad Pro потеряют в толщине более 1 мм.

Apple планирует выпустить новые модели iPad Air и iPad Pro уже в марте, и будущие «iPad Pro», по слухам, будут значительно тоньше своих предшественников. 9to5Mac поделились приблизительными размерами будущих планшетов Apple, и они утверждают, что самая крупная версия будет тоньше более чем на 1 мм.



Текущий 12,9-дюймовый iPad Pro имеет толщину 6,4 мм, однако новая модель, как говорят, имеет толщину 5 мм. Что касается 11-дюймового iPad Pro, то его толщина в настоящее время составляет 5,9 мм, а толщина обновленной версии — 5,1 мм. Оба планшета также могут быть немного больше по размеру.



Текущий 11-дюймовый iPad Pro — 247,6 x 178,5 x 5,9 мм.

Будущий 11-дюймовый iPad Pro — 249,7 x 177,5 x 5,1 мм

Текущий 12,9-дюймовый iPad Pro — 280,6 x 214,9 x 6,4 мм.

Будущий 12,9-дюймовый iPad Pro — 281,5 x 215,5 x 5,0 мм



Столь заметное уменьшение корпуса стало возможным благодаря OLED-дисплеям. Панели OLED-дисплеев тоньше LCD-панелей, что позволяет Apple сократить толщину своих планшетов.



Ожидается, что вместе с iPad Pro Apple представит два новых iPad Air, один из которых будет более крупной версией с диагональю 12,9 дюйма. 12,9-дюймовый iPad Air приблизительно равен по размерам с iPad Pro 2022 года и имеет следующие размеры: 280,6 х 214,9 х 6 мм.



Apple ограничивает технологию OLED-дисплеев линейкой Pro, поэтому, хотя 12,9-дюймовый iPad Air будет аналогичен по длине и ширине iPad Pro, он будет толще, поскольку по-прежнему будет оснащен LCD-дисплеем.

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Ожидается, что новые iPad Pro будут оснащены процессором Apple M3, который впервые был представлен в прошлом году в обновленных моделях MacBook Pro. Что касается iPad Air, они могут получить либо Apple M2, либо также могут быть оснащены более мощным процессором M3.