Samsung планирует представить свое первое умное кольцо Galaxy Ring на мероприятии Unpacked 2024.

Во время анонса серии Galaxy S24 в прошлом месяце компания Samsung впервые показала Galaxy Ring. Тогда компания только заявила, что кольцо появится в ближайшее время, но не назвала сроки запуска. Однако теперь мы знаем больше о вероятном окне запуска Galaxy Ring.

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Как сообщает ETNews, Samsung планирует представить Galaxy Ring на втором мероприятии Galaxy Unpacked 2024, который должен состояться позднее в этом году. Сообщается, что он будет включать функции измерения сердечного ритма, измерения уровня кислорода в крови, ЭКГ и отслеживания сна. Судя по всему, устройство сможет совершать платежи через NFC и даже управлять сопряженным смартфоном. В настоящее время кольцо находится на стадии прототипа, а массовое производство планируется начать во втором квартале. Ожидается, что оно будет доступно в 13 вариантах размера.

Глава Samsung Electronics Ро Тхэ-мун заявил в прошлом месяце: "Мы решили выпустить кольцо, потому что считаем, что крайне важно обеспечить цифровое здоровье в форм-факторе, который можно удобно носить в течение длительного времени".

Финская компания Oura является лидером рынка в сегменте умных носимых колец, и Samsung стремится закрепиться на рынке с помощью Galaxy Ring.