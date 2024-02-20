Обновление HyperOS на Android 14 получили еще два смартфона Xiaomi.

Xiaomi распространяет свое обновление HyperOS на большее количество устройств. Теперь Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 11 Lite 5G NE получают долгожданное обновление HyperOS.

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Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 11 Lite 5G NE — одни из самых популярных моделей в линейке компании. Эти устройства оснащены лучшими SOC своего времени. Теперь Xiaomi начала выпускать обновление HyperOS на базе Android 14 для этих двух смартфонов.

Следует отметить, что для 11 Lite 5G NE это станет последним крупным обновлением, дальше он будет получать только патчи безопасности. Xiaomi 12 Pro, вероятно, получит еще одно крупное обновление ПО.

Номера сборок обновлений HyperOS: OS1.0.1.0.ULBMIXM и OS1.0.1.0.UKOCNXM. Xiaomi 12 Pro получает это обновление для глобального рынка, а Xiaomi 11 Lite 5G NE — для китайского, и ожидается, что эта модель скоро получит HyperOS на всех остальных рынках.