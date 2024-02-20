Обновление ПО для этих смартфонов распространяется в Китае.

Xiaomi представила свою новую операционную систему под названием HyperOS в конце октября прошлого года.

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Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro — первые смартфоны, которые поставлялись с этим программным обеспечением. С момента своего анонса компания внедряет HyperOS на поддерживаемые устройства по всему миру.

Теперь же смартфоны Xiaomi 12, Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro получают стабильное обновление HyperOS. OTA-обновление программного обеспечения для этих смартфонов распространяется в Китае.

Xiaomi 12S и 12S Pro — эксклюзивные смартфоны для Китая. Поэтому других региональных прошивок для них нет. С другой стороны, Xiaomi 12 был выпущен на нескольких международных рынках. Следовательно, для него существует несколько региональных сборок программного обеспечения. Все три смартфона должны получить доступ к обновлению HyperOS в ближайшие дни.

Помимо функций HyperOS, обновление системы также обновляет версию Android до 14. Однако только Xiaomi 12S получит последние исправления безопасности от февраля 2024 года, а сборки для Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12 поставляются с исправлениями безопасности от января 2024 года и декабря 2023 года соответственно.

Обновление поставляется со следующими номерами сборок в Китае.



Xiaomi 12S Pro – 1.0.3.0.ULECNXM (5,5 ГБ)

Xiaomi 12S – 1.0.3.0.ULTCNXM (5,4 ГБ)

Xiaomi 12 – 1.0.2.0.ULCCNXM (5,3 ГБ)