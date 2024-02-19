Смартфон оказался чуть быстрее Redmi Note 13 Pro+ и OnePlus Nord CE 3.

Nothing Phone (2a) протестировали перед его запуском. Смартфон появился в базе данных AnTuTu 10. Однако стоит учесть, что это может быть предварительная сборка, поэтому результаты могут быть не самыми точными.

реклама

На изображении ниже можно увидеть Nothing Phone (2a), он первый в очереди. Рядом с ним расположены Redmi Note 13 Pro+ на чипсете MediaTek Dimensity 7200 и OnePlus Nord CE 3 на Snapdragon 782 5G. По слухам, Phone (2a) будет оснащен тем же чипсетом, что и Note 13 Pro+.

Nothing Phone (2a) получил наивысшую оценку из трех. Смартфону удалось набрать 738 164 балла в AnTuTU 10, при этом он достиг 236 788 баллов в тесте процессора и 180 516 баллов в тесте графического процессора.

Говоря о других характеристиках Nothing Phone (2a), известно, что он будет доступен в вариантах с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ и 256 ГБ внутренней памяти соответственно. Сообщается, что 50-мегапиксельная основная камера дополнена 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, и оба датчика предоставлены Samsung. Смартфон будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт и поставляется с Nothing OS 2.5 на базе Android 14 из коробки.