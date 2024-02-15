Новая раскладушка от Samsung получит тот же сенсор камеры, что и S24 Ultra.

Несколько месяцев назад известные аналитики заявили, что Fold следующего поколения не получит обновление камеры. Говорят, что Samsung сосредоточилась на том, чтобы сделать устройство тоньше, чего в последнее время требуют пользователи. Компания собиралась увеличить емкость аккумулятора вместо того, чтобы оснащать устройство камерой большего размера.



Похоже, компания передумала или, по крайней мере, думает поступить по-другому. По словам инсайдера под ником Revengus, Samsung планирует оснастить Galaxy Z Fold 6 тем же сенсором камеры, что и Galaxy S24 Ultra. Похоже, источник имеет в виду основной датчик на 200 МП, и если это окажется правдой, то это будет масштабное обновление по сравнению с 50-мегапиксельной камерой, установленной на Fold 5.



В посте, опубликованном инсайдером на своей странице X (Twitter), сказано, что Samsung решила оснастить Z Fold 6 тем же датчиком, что и S24 Ultra, вместо уменьшения емкости аккумулятора. Возможно, он допустил опечатку и вместо этого имел в виду, что компания оснастит смартфон новым датчиком вместо увеличения емкости аккумулятора.

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Так как Samsung собирается сделать новую раскладушку тоньше, она попросту не может втиснуть в нее одновременно больший сенсор камеры и аккумулятор большего размера.