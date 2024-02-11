Оно будет доступно по цене в $60.

Компания Belkin представила новое решение для гибридной зарядки, которое позволит пользователям заряжать свои смартфоны и другие устройства как дома, так и в дороге. С появлением Belkin BoostCharge Hybrid больше не нужно выбирать между стационарным зарядным устройством и переносным блоком питания, так как теперь они объединены в одном компактном устройстве.

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Новая версия Belkin расширяет линейку BoostCharge компании, предлагая уникальный дизайн 2 в 1. Теперь это не только аксессуар для повседневного использования, но также и функциональное зарядное устройство с емким аккумулятором на 5000 мАч и мощным USB-C зарядным блоком на 25 Вт, доступным в портативном исполнении.

Это устройство способно одновременно заряжать два устройства в любой конфигурации, обеспечивая мощность 25 Вт при подключении к электрической сети. В режиме использования аккумуляторной батареи выходная мощность USB-C снижается до 20 Вт. Особенно примечательна в последней версии Belkin BoostCharge Hybrid возможность подзаряжать его прямо от розетки, без необходимости использования дополнительного сетевого адаптера или USB-C кабеля.

Устройство поступит в продажу по цене $59,99 и доступно для предварительного заказа в США.