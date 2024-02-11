Устройство с кодовым названием "Tokay" было замечено в Geekbench 5.

Этой осенью ожидается выпуск новых смартфонов Pixel 9 и Pixel Fold 2, которые будут оснащены новейшим чипсетом Tensor G4. На платформе Geekbench появилось неизвестное новое устройство, которое, по мнению многих, может быть одним из этих двух устройств.

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Устройство под кодовым названием «Tokay» оснащено 8 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 14. Как сообщает GSMArena (через MySmartPrice), сами результаты Geekbench 5 не были особо впечатляющими. Тем не менее, конфигурация процессора вызвала некоторый интерес: восьмиъядерный процессор и основное ядро с тактовой частотой 3,10 ГГц. Это определенно намекает на обновление чипа Tensor G3.

Поскольку серия Pixel 9, как сообщается, имеет такие кодовые названия, как «Komodo» для обычного Pixel 9 и «Caiman» для модели Pro, есть предположения, что это может быть третья версия Pixel 9 — возможно, Pixel 9 Pro меньшего размера, о котором ранее ходили слухи.



Также есть предположения, что это может быть следующий складной смартфон компании - Pixel Fold 2. Ходят слухи, что он может появиться вместе с серией Pixel 9 осенью, а не в июне, как это было в прошлом году. По предположениям, это изменение в дате выпуска складного смартфона происходит для того, чтобы на этот раз и стандартная, и складная модель могли использовать один и тот же набор микросхем и, следовательно, использовать одни и те же функции. Более низкие характеристики оригинального Pixel Fold стали основной проблемой для его пользователей после того, как был выпущен Pixel 8 и получил функции искусственного интеллекта, которые пользователям Pixel Fold были недоступны.

Конечно, на данный момент мы не можем с уверенностью сказать, какое именно устройство скрывается под кодовым названием "Tokay" и какой чип в нем установлен, так как компания Google еще не делала никаких официальных объявлений.