Функция "Адаптивное касание" призвана улучшить чувствительность сенсора в разных погодных условиях.

В коде бета-версии Android 14 нашли функцию под названием "Адаптивное касание", которая автоматически изменяет чувствительность сенсора в зависимости от окружающей среды и защиты экрана.

реклама

На смартфонах Pixel 8 и других Android-устройствах уже имеется функция, позволяющая пользователю улучшить сенсорную чувствительность дисплея, если на нем наклеена защитная пленка. Но, по слухам, функция адаптивного касания на Pixel автоматически увеличивает чувствительность экрана при использовании защитной пленки и при определенных погодных условиях.

В статье, которую написал для Android Police эксперт Мишаал Рахман, сказано, что Android 14 QPR3 Beta 1 содержит строку кода, в которой говорится: «Чувствительность к прикосновению автоматически адаптируется к вашей среде, действиям и защитной пленке экрана». Судя по описанию, эта функция должна повысить удобство использования смартфонов Pixel в разных погодных условиях, будь то дождь или снег.

Ожидается, что функции, обнаруженные в бета-версии Android 14 QPR3, станут частью июньского выпуска Pixel Feature, который может быть выпущен в первый понедельник июня, то есть 3 июня. Однако точно неизвестно, какие именно модели Pixel получат эту функцию.