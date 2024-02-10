Об этом признался инсайдер, изначально опубликовавший рендер.

В начале этой недели в сети появился рендер предполагаемого Nothing Phone (2a). Смартфон был показан в новом дизайне, отличным от предыдущих моделей бренда, но без фирменных глифов. Им поделился известный инсайдер Стив Макфлай (он же @OnLeaks), однако рендер, как оказалось, был ненастоящим.

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Под сомнение рендер первоначально поставил не менее известный инсайдер Эван Бласс (он же @evleaks), поскольку это никак не совпадало со слоганом нового смартфона Nothing "Посмотри на мир свежими глазами" - намек на обновленный дизайн камеры в Nothing Phone (2a).

Сам Стив позже признался в том, что утечка рендера была поддельной. Он сообщил об этом на своей странице в X (Twitter).

Оказывается, на рендере был изображен не предстоящий Nothing Phone (2a), а нереализованный смартфон компании Nothing, который так и не был выпущен. Именно поэтому рендер оказался настолько убедительным.