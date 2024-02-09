В списке представлены 28 смартфонов Oppo.

Компания Oppo предоставила список смартфонов, которые получат новую версию ColorOS на Android 14 в этом месяце.

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Последнее обновление внесло несколько улучшений, повышающих удобство использования. Теперь выполнение многозадачности стало более удобным благодаря поддержке плавающих окон. Кроме того, появилась возможность настройки стиля шрифта в строке состояния.



Также обновление включает в себя: новые звуковые эффекты, настройку частоты обновления экрана для отдельных приложений, оптимизацию цветного дисплея, редактирование фотографии в галерее и восстановление в исходное состояние и многое другое, делая взаимодействие с устройством еще более плавным.

Однако стоит отметить, что обновление развертывается постепенно, поэтому доступ к нему может быть неодновременным для всех пользователей. Потребуется некоторое время, прежде чем оно станет доступным на вашем устройстве.