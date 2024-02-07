Компания потеряла несколько миллионов евро.

Более трех миллионов умных зубных щеток подверглись хакерской атаке и были использованы в качестве ботнета. Сообщается, что эта сеть зубных щеток была задействована в DDoS-атаке на веб-сайт швейцарской компании. Атака привела к поломке сайта и, как утверждается, причинила компании ущерб в миллионы евро.

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Хакеры смогли установить вредоносное ПО на щетки, так как в них использовалась операционная система на базе Java. Конкретная марка зубной щетки не указывается. Обычно такие устройства используются для отслеживания и улучшения привычек пользователя в отношении гигиены полости рта, однако после заражения вредоносным программным обеспечением они были объединены в ботнет.

Стефан Цюгер из швейцарского филиала компании по кибербезопасности Fortinet предоставил несколько советов по защите зубных щеток и других подключенных гаджетов, таких как маршрутизаторы, телевизионные приставки, камеры наблюдения и даже стиральные машины.

«Каждое устройство, подключенное к интернету, может быть потенциальной целью атаки либо использовано для атаки», - заявил Цюгер в интервью швейцарской газете. Эксперт по безопасности также пояснил, что хакеры постоянно сканируют все подключенные устройства на уязвимости, и поэтому между производителями программного обеспечения/прошивок для устройств и киберпреступниками развернулась настоящая гонка вооружений.