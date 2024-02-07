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Стала известна емкость аккумулятора Xiaomi 14 Ultra
Выход флагмана на глобальный рынок запланирован на 25 февраля.

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Глобальный выпуск серии Xiaomi 14 уже не за горами. Ожидается, что флагманская линейка будет состоять из Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra (по слухам, 14 Pro пропустит глобальный запуск), и теперь, накануне анонса, были раскрыты характеристики батареи топовой модели Ultra.

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Xiaomi собирается провести глобальную презентацию 25 февраля 2024 года. Но перед официальным релизом известный инсайдер Digital Chat Station поделился новой информацией о Xiaomi 14 Ultra на китайском сайте Weibo. По слухам, смартфон премиум-класса будет оснащен аккумулятором емкостью 5180 мАч. В сообщении указано номинальное значение емкости, поэтому его типичное значение может составлять около 5300 мАч.

Также недавно стало известно, что предстоящий флагман будет поддерживать быструю беспроводную зарядку мощностью 80 Вт и проводную быструю зарядку мощностью 100 Вт. Смартфон, как и Xiaomi 14 и 14 Pro, может быть оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. 

14 Ultra — флагманская модель, которая обещает первоклассные возможности фотосъемки. На задней панели смартфона расположена 50-мегапиксельная основная камера Sony LYT-900. Xiaomi 14 Ultra будет работать на ОС Android 14 из коробки.

#смартфоны #xiaomi #xiaomi 14 #xiaomi 14 ultra #батарея
Источник: gizmochina.com
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Xiaomi 14 Ultra и Xiaomi 14 официально выйдут на международный рынок 25 февраля
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