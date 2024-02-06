На выбор будут доступны 3 цвета: красный, синий или зеленый.

YouTube в настоящее время тестирует новую функцию, которая сортирует видео по красным, синим и зеленым цветам.

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Функция все еще находится на стадии тестирования и доступна небольшому количеству пользователей на устройствах Android и iOS. Сотрудница YouTube Эллисон То (Allison Toh) подтвердила эксперимент, хотя причины этого шага и его потенциальное развертывание остаются под вопросом. Идея проста. Когда пользователь выбирает цвет, на главной странице появляется новая категория, в которой собираются видео по выбранному цвету. Специфика того, как видео выбираются для каждого цветового фильтра, представляет собой некоторую загадку: выбор, по-видимому, основан на доминирующих цветах на обложке видео или, возможно, даже на самом видеоконтенте.

Цветные видео на YouTube также могут служить инструментом для понимания предпочтений пользователей, связанных с цветом, предлагая информацию, выходящую за рамки простого выбора контента. По мере развития этого эксперимента будет интересно посмотреть, как цвет влияет на потребление контента и предоставит ли YouTube эту функцию всем пользователям в будущем.