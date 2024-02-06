Точной даты презентации ноутбука Samsung Galaxy Book пока нет.

Несколько месяцев назад Qualcomm представила свой самый амбициозный флагманский процессор для ноутбуков — Snapdragon X Elite. После анонса компания Samsung подтвердила, что выпустит ноутбук, оснащенный этим чипсетом, но не сообщила о точных сроках презентации ноутбука.

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Во время отчета о прибылях и убытках за четвертый квартал 2023 года компания Qualcomm подтвердила, что планирует выпустить Snapdragon X Elite в середине 2024 года. Ноутбуки с этим процессором будут выпущены примерно в то же время. Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон (Cristiano Amon) заявил, что Snapdragon X Elite будет запущен вместе с новой версией Windows, которая сможет в полной мере использовать преимущества NPU нового чипа Qualcomm для функций искусственного интеллекта.

«Мы планируем запуск продуктов с этим набором микросхем в связке со следующей версией Microsoft Windows, которая имеет множество возможностей Windows AI», — сказал Амон. Поскольку Samsung обычно одной из первых использует чипы Qualcomm для ноутбуков, можно ожидать, что первый Galaxy Book с чипом Snapdragon X Elite будет выпущен в середине 2024 года или, по крайней мере, до конца этого года. Компания Samsung выпускает как минимум один новый ноутбук Galaxy Book каждый год, а ее последним ноутбуком с чипом Snapdragon стал Galaxy Book 2 Go 5G, выпущенный в начале 2023 года.