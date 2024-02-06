Xiaomi официально подтвердила, что линейка Xiaomi 14 выйдет на глобальный рынок в воскресенье.

Компания Xiaomi в своих социальных сетях официально подтвердила новость о том, что линейка Xiaomi 14 выйдет на глобальный рынок в воскресенье, 25 февраля.

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Компания не уточнила, какие именно смартфоны будут выпущены по всему миру. Тем не менее, ожидается, что Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro станут частью глобальной версии, хотя ходят слухи, что Xiaomi 14 Ultra может заменить Xiaomi 14 Pro и дебютировать на мировых рынках вместе с Xiaomi 14.

Xiaomi 14, 14 Pro и 14 Ultra считаются самыми флагманскими смартфонами компании на сегодняшний день. Эти устройства могут похвастаться впечатляющими характеристиками, включая мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, элегантный дизайн и передовые камеры.

Xiaomi 14 Ultra может превзойти Xiaomi 14 Pro, особенно в области камеры. Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra будет оснащен четырьмя 50-мегапиксельными камерами с основным датчиком Sony LYT-900, оснащенным более быстрой переменной диафрагмой f/1,6-f/4,0 по сравнению с предыдущей моделью Xiaomi 13 Ultra с диафрагмой f/1,9-f/4,0.

В Китае смартфоны продаются по очень конкурентоспособным ценам. Xiaomi 14 доступен всего за 550 долларов, а Xiaomi 14 Pro — около 700 долларов. Стоит отметить, что эти цены, вероятно, будут скорректированы с учетом международного рынка, поэтому можно ожидать, что флагманы Xiaomi будут немного дороже в других странах. Поскольку дата запуска уже близко, скоро у нас будет больше информации.