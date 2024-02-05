Пользователи сообщали о некоторых проблемах с качеством съемки Galaxy S24.

Новейшие флагманские смартфоны серии Galaxy S24 от Samsung содержат ряд улучшений как в аппаратном, так и в программном обеспечении. Однако пользователи столкнулись с несколькими проблемами с камерой и ожидают выпуска обновлений, которые решат эту проблему.

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К счастью, Samsung официально признала наличие этой проблемы, и они, скорее всего, будут решены с выходом следующих обновлений программного обеспечения.

Недовольства по поводу качества камеры изначально были высказаны пользователем на официальном форуме Samsung. В ответ модератор сказал, что Samsung активно работает над оптимизацией камеры Galaxy S24 на основе отзывов пользователей, собранных из различных источников.

Он также сообщил, что Samsung работает над улучшением точности цветопередачи и усовершенствованием «3D-эффекта» по сравнению с предыдущими моделями Galaxy S.

Хотя отзывы пользователей указывают на общее улучшение камер Galaxy S24 по сравнению с прошлогодним Galaxy S23, все же есть сообщения о некоторых проблемах.

Сюда входят шум и полосы при слабом освещении, небольшая передержка при дневном свете и ограниченный динамический диапазон вокруг определенных источников света в условиях низкой освещенности. Некоторые пользователи также отмечают потерю детализации в некоторых текстурах. Поэтому эти проблемы также должны быть решены в предстоящем обновлении камеры.

Однако Samsung не указала конкретные сроки для этих обновлений камеры; они, скорее всего, будут включены в первые несколько выпусков программного обеспечения.

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Также на днях компания подтвердила, что предстоящее обновление решит проблему с экранами Galaxy S24, когда пользователи жалуются, что их экран недостаточно яркий и цвета не отображаются должным образом. Опять же, не указаны конкретные сроки развертывания обновления, ожидается, что это произойдет в ближайшее время в рамках предстоящего обновления программного обеспечения.