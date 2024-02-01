MacBook все еще будет иметь право на замену аккумулятора в течение трех лет.

MacBook Pro Mid 2012 стал последней моделью, оснащенной оптическим приводом, и теперь Apple внесла его в список "старичков", куда попадают устройства, снятые с продажи уже семь лет. Компания ведет список устаревших устройств, который регулярно обновляется в зависимости от времени, прошедшего с момента их выхода на рынок. Некоторые устройства, попавшие в категорию "винтажные", всё еще имеют право на обслуживание, но устаревшие модели больше не имеют такой возможности.

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Журнал Ars Technica первым заметил MacBook Pro Mid 2012 в списке устаревших устройств. Этот ноутбук стал самым последним дополнением к списку устаревших устройств компании, в который в декабре прошлого года попали iPhone SE и 12,9-дюймовый iPad Pro.

Устаревшие продукты теряют возможность обслуживания, за исключением одного случая. MacBook может иметь право на продленный период обслуживания только для замены аккумулятора, но только на срок до 10 лет с момента его последней продажи.

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Apple отказалась от оптического привода в период Джони Айва, когда он стремился постоянно совершенствовать тонкость устройств. Внешний оптический привод с именем SuperDrive по-прежнему существует, однако он подключается через USB-A и сам по себе уже является раритетом.