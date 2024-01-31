Galaxy Fit3 принесет множество обновлений по сравнению с Galaxy Fit2.

Филиал Samsung в ОАЭ по ошибке разместил на своем веб-сайте предстоящий фитнес-браслет Galaxy Fit3. И теперь мы имеем полную картину со спецификациями и изображениями устройства. Galaxy Fit3 принесет множество обновлений по сравнению с Galaxy Fit2 2020 года, включая больший дисплей, более функциональный интерфейс и большую батарею.

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Galaxy Fit3 оснащен 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 256 x 402 пикселей и пластиковым корпусом с алюминиевыми боковыми сторонами. В базе будет более 100 циферблатов с дополнительной возможностью создать свой собственный, используя фотографию из галереи. Программная часть управляется простым интерфейсом.

Galaxy Fit3 предлагает на выбор более 100 режимов отслеживания активности, а также отслеживание сна, стресса и сердечного ритма. Устройство также оснащено датчиком обнаружения падения и возможностью оповещения экстренных контактов.

Фитнес-браслет также может обрабатывать входящие уведомления и элементы управления мультимедиа. Хотя браслет не поддерживает голосовые вызовы, он позволяет завершать вызовы с подключенного устройства, а также отправлять заранее заданные ответы на сообщения. Встроенного GPS нет, поэтому для отслеживания пробежек придется использовать геолокацию сопряженного смартфона. Samsung также подтвердила, что в браслете не будет возможности подключения NFC или сторонних приложений.

Заявлено, что срок службы батареи составляет до 13 дней при обычном использовании, а также поддерживается функция быстрой зарядки, которая позволяет зарядить аккумулятор до 65% за 30 минут. В устройстве используется магнитное двухконтактное фирменное зарядное устройство.

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Galaxy Fit3 будет доступен в черном, белом и розовом цветах. Его вес составляет всего 18,5 граммов. Браслет имеет степень защиты IP68. Единственными оставшимися вопросами являются цены и доступность, которые, вероятно, будут раскрыты в ближайшие дни.