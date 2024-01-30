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Xbox присоединяется к Spotify и Epic Games в критике Apple
Компании недовольны планами Apple по соблюдению DMA.

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В марте компания Apple опубликовала свои планы по соблюдению Закона о цифровых рынках (DMA), и крупнейшие компании быстро высказали свои опасения, что реализация этого закона больше навредит конкурентам, чем поможет им.

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Генеральный директор Epic Games Тим Суини назвал план "горячим мусором", генеральный директор Spotify Даниэль Эк назвал его "вымогательством", а сегодня к критике присоединилась президент Xbox Сара Бонд, заявив, что новая политика - шаг в неправильном направлении.

"Мы считаем, что конструктивные разговоры способствуют изменениям и прогрессу в направлении открытых платформ и большей конкуренции. Новая политика Apple - это шаг в неправильном направлении. Мы надеемся, что они прислушаются к отзывам о своем плане и будут работать над созданием более инклюзивного будущего для всех". 

Apple согласилась разрешить сторонние магазины приложений на своих мобильных устройствах, продаваемых в ЕС, но они должны будут проходить процедуру одобрения. Комиссионные снижены до 17 % для приложений, продаваемых вне App Store, но разработчикам все равно придется платить 0,50 евро при первой установке (после 1 миллиона установок).

Дэниел Эк заявил, что Apple вынуждает разработчиков сохранять статус-кво, поскольку то, что она предлагает, не является реальной альтернативой. Сара Бонд добавила, что конструктивные разговоры способствуют изменениям и прогрессу в направлении открытых платформ и большей конкуренции.

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Европейская комиссия выскажет свое мнение после того, как 7 марта начнется процесс рассмотрения шагов Apple. Американской компании грозят «решительные меры», если она не выполнит требования, а это означает, что битва за открытый рынок приложений еще далека от завершения.

#apple #epic games #spotify #dma
Источник: gsmarena.com
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