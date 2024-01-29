Apple внедрит в iOS 18 возможности генеративного искусственного интеллекта.

Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg рассказал о некоторых новых слухах, связанных с предстоящим выпуском iOS 18. По словам источников Гурмана, iOS 18 считается одним из самых крупнейших обновлений программного обеспечения в истории Apple.

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Одним из ожидаемых крупных обновлений является поддержка Rich Communication Services (RCS) во встроенном приложении «Messages». Apple уже объявила, что в 2024 году обеспечит поддержку RCS для iPhone, что откроет кроссплатформенные функции между смартфонами iOS и Android. К ним относятся обмен мультимедиа с более высоким разрешением, улучшенные групповые чаты, уведомления о прочтении, индикаторы набора текста, совместное использование местоположения и обмен сообщениями через Wi-Fi, и это лишь некоторые из них.

Другой важной частью iOS 18 станут улучшения ИИ в ассистенте Siri. Гурман предполагает, что Apple внедрит в iOS возможности генеративного искусственного интеллекта с помощью собственной большой языковой модели (LLM), которая преобразует Siri и другие встроенные приложения, такие как «Messages». Новые функции искусственного интеллекта позволят улучшить вопросы на полях и автозаполнение предложений.

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Сообщается, что Apple также изучает возможности генеративного искусственного интеллекта для Apple Music, Pages, Keynote, Xcode и Shortcuts с плавной автоматизацией сложных задач. Мы все еще далеки от каких-либо официальных объявлений, поскольку ожидается, что презентация iOS 18 состоится на WWDC 24 в июне.